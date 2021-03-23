ГЖИ: Жильцы затопленных квартир на Верхоянской могут требовать денег с КВС

В доме на улице Верхоянская, 2 в Заводском районе Саратова устранена авария, которая привела к затоплению квартир на цокольном этаже.

Как сообщили «КП-Саратов» в Государственной жилищной инспекции, рабочие уже откачали воду из жилых помещений.

Установлено, что коммуникации, на которых произошла авария, принадлежат ООО «КВС». В трубе за пределами дома образовался засор, и из-за высокого давления выбило заглушки, что привело в подъему воды.

Это произошло в субботу 20 марта, а аварию удалось устранить только в понедельник.

Квартиры были обследованы, УК составила акты с фиксацией затопления и испорченного ремонта. Теперь жильцы могут подать досудебную претензию или обратиться в суд для возмещения ущерба.

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