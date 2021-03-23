ГИБДД в снегопад просит саратовцев не разгоняться и соблюдать правила

В Саратовской области сегодня, 23 марта, идут снегопады. Завтра они продолжатся, как сообщает МЧС.

В связи с этим ГИБДД по Саратовской области просит автомобилистов не превышать скорость, не выезжать на встречную полосу и уступать пешеходам.

Их, в свою очередь, просят использовать световозвращающие элементы.

- Строго соблюдайте правила дорожного движения и помните, вас всегда ждут дома, — отметили в ГИБДД.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.