Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Саратов
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Саратов
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество23 марта 2021 15:21

ГИБДД в снегопад просит саратовцев не разгоняться и соблюдать правила

Также не стоит выезжать на встречную полосу
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий

В Саратовской области сегодня, 23 марта, идут снегопады. Завтра они продолжатся, как сообщает МЧС.

В связи с этим ГИБДД по Саратовской области просит автомобилистов не превышать скорость, не выезжать на встречную полосу и уступать пешеходам.

Их, в свою очередь, просят использовать световозвращающие элементы.

- Строго соблюдайте правила дорожного движения и помните, вас всегда ждут дома, — отметили в ГИБДД.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.