ГИБДД в снегопад просит саратовцев не разгоняться и соблюдать правила

В Саратовской области сегодня, 23 марта, идут снегопады. Завтра они продолжатся, как сообщает МЧС.
В связи с этим ГИБДД по Саратовской области просит автомобилистов не превышать скорость, не выезжать на встречную полосу и уступать пешеходам.
Их, в свою очередь, просят использовать световозвращающие элементы.
- Строго соблюдайте правила дорожного движения и помните, вас всегда ждут дома, — отметили в ГИБДД.
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