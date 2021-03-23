В Саратовской области газифицируют село рядом с местом приземления Гагарина

Село Подгорное Энгельсского района, расположенное вблизи места приземления первого космонавта Юрия Гагарина, теперь будет газифицировано.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, уже завершено проектирование межпоселкового газопровода.

Коммуникации протянутся 4,4 км к селу Подгорное от села Терновка. Это позволит включить еще один населенный пункт в сеть газоснабжения: частные дома, объекты перспективной застройки. кроме того, голубое топливо может быть подведено к близлежащим садоводческим товариществам.

Предполагаемый срок окончания работ – 2022 год.

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