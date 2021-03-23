В Саратове повысят цены на аренду областного имущества

В Саратовской области повысят цены на аренду регионального имущества.

- Недопустимы факты сдачи объектов в аренду по необоснованно низким ставкам, — написал председатель областного правительства Бусаргин в своем Инстаграм.

По его словам, любое бюджетное учреждение, распоряжающееся имуществом, должно анализировать рынок перед заключением договора.

Бусаргин поручил комитету по управлению имуществом организовать ревизию всех объектов, которые сейчас арендуют, а это около двух тыс. объектов.

С теми арендаторами, которые снимают имущество по низкой ставке, перезаключат договоры.

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