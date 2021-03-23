Жители Саратовской области стали реже болеть туберкулезом

В Саратовской области снизилось число больных туберкулезом.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, показатель заболеваемости за год снизился на 21,3%.

Сейчас на 100 тыс. жителей приходится 24,7 случаев туберкулеза. В России – 32,4.

Смертность от туберкулеза снизилась на 3% за год.

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