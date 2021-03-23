Спасатели и ветеринары помогли раненому ястребу в Саратове

Ястреб остался жив благодаря своевременной помощи. Фото из Instagram Первой ветеринарной клиники

В Саратове городские спасатели привезли в живой уголок СРОБО «Биосфера» раненую птицу.

Спасатели привезли раненую птицу в клинику. Фото из Instagram Первой ветеринарной клиники

Как сообщили «КП-Саратов» в Первой ветеринарной клинике, в конечности птицы застряла ветка.

У птицы оказалось проникающее ранение веткой. Фото из Instagram Первой ветеринарной клиники

Пернатого доставили в клинику около восьми вечера в понедельник 22 марта. Эксперт установил, что это ястреб-перепелятник. Ему была оказана экстренная помощь, а потом птицу отправили на карантин. Сейчас она уже находится в стабильном состоянии.

Сейчас состояние ястреба стабильное. Фото из Instagram Первой ветеринарной клиники

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.