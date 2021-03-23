Под Энгельсом банда обворовала дачу

В Энгельсском районе Саратовской области полицейские раскрыли дачную кражу.

- На территории одного из СНТ неизвестные проникли в домик и украли сварочный аппарат и шлифовальную машинку. Владелец сообщил в отдел. Ущерб составил 15 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Правоохранители возбудили дело и задержали четырех жителей Энгельса и района. Старшему 23 года, младшему не исполнилось и 18. И тот, и другой — судимы за кражи, оставшиеся двое не привлекались.

Парням выписали подписки о невыезде. Но вот имущество они не вернули, так как продали, а деньги потратили. Расследование продолжается.

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