На проспекте Кирова в Саратове забились ливневки

Фото группы «Это Саратов»

На проспекте Кирова в Саратове, в районе консерватории, забились ливневки для сбора вод.

- Как нам пояснила администрация города, по причине температурных качелей и осадков в виде снега решетка водосборного лотка на проспекте Кирова покрывается наледью, — написали в группе «Это Саратов» соцсети «ВКонтакте».

На фото видно, что над ливневкой образовались лужи. В мэрии отметили, что рабочие МУП «Водосток» очистят систему.

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