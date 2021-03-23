В Саратове бухгалтер с чужого телефона переводила себе деньги

В Саратове осудили 45-летнюю женщину за кражу с банковского счета.

- В июле 2020 года она, будучи бухгалтером у индивидуального предпринимателя, нашла телефон другого бизнесмена, который обратился с вопросом получения таких услуг. С 3 июля по 8 сентября 2020 года она перевела на карты супруга и дочери с его телефона 341 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Суд приговорил женщину к полутора годам условно с аналогичным испытательным сроком и штрафу 10 тыс. рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.