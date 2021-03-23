Трамваи «Татра» приедут в Саратов до 30 апреля

По Саратову будут курсировать трамваи "Татра" Фото: Пресс-служба администрации Саратова

В Саратов скоро приедут трамваи «Татра».

Как сообщил на своей странице в Instagram глава города Михаил Исаев, 22 марта началась погрузка вагонов в Москве.

- Два первых вагона отправятся в областной центр уже сегодня. Всего в СГЭТ до 30 апреля поступит 30 единиц транспорта. Все трамваи прошли капитально-восстановительный ремонт, оснащены электроникой. Их состояние, в отличие от наших, в разы лучше, соответствует необходимым требованиям эксплуатации и безопасности, — написал Исаев.

Он напомнил, что ранее жители смогли выбрать цвет будущих трамваев. Большинство захотели видеть их в желтой раскраске.

Напомним, Саратов получит трамваи из Москвы безвозмездно. Это стало возможным при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

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