Жители Саратовской области за сутки перевели мошенникам почти 3 млн рублей

Вчера, 22 марта, жители Саратовской области обогатили мошенников на 2,872 млн рублей.

- Среди прочих потерпевших были 69-летние пенсионерки из Энгельса. Им позвонили, представились сотрудниками финансовой организации и рассказали о попытке списания денег, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Одна женщина сняла накопления и перевела аферистам 160 тыс. рублей, вторая — 210 тыс.

Полиция организовала проверку.

Граждан просят не разговаривать с якобы сотрудниками банка по телефону, а самим перезвонить на горячую линию банка по номеру, указанному на карте.

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