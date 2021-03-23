Жителей Маркса отправили митинговать на мусорный полигон

Жители Маркса провели митинг среди гор мусора. Фото очевидца

В Марксе местные жители третий раз за март организуют митинги.

Как рассказал «КП-Саратов» житель Маркса Юрий Гордеев, причиной акций протеста являются проблемы ЖКХ.

По словам пенсионера, все митинги были согласованы, однако администрация всячески пытается им воспрепятствовать. В последний раз горожанам пришлось добиваться разрешения через суд. Чиновники подчинились, но согласовали проведение массового мероприятия на мусорном полигоне за чертой города.

Несмотря на трудности, участникам митинга удалось туда добраться.

- Черные тучи ворон над горой бытовых отходов и бездомные собаки дополняли общую картину. Конечно, по общему мнению, все это явилось откровенной демонстрацией неуважения к жителям города. Органу местного самоуправления пора понять, что такое отношение к желающим высказать претензии вызывает еще большее возмущение и провоцирует череду последующих митингов, — считает Юрий Гордеев.

Он полагает, что в ситуации должна разбираться прокуратура, а также Роспотребнадзор.

По словам Гордеева, на митинге был организован сбор подписей к обращению в районную администрацию с требованием предоставить жителям города и района возможность собираться на центральной площади.

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