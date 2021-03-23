Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Саратов
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Саратов
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика23 марта 2021 11:03

Губернатор Радаев дал поручение разобраться с тарифами на тепло после вмешательства Володина

Спикер ГД уже написал по этому поводу в прокуратуру
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий

Володин подал очередной сигнал Радаеву

Губернатор Валерий Радаев собрал подчиненных и потребовал разобраться с высокими счетами за отопление.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, он поставил задачу перед руководством министерства строительства и ЖКХ, Госжилинспекции, комитета по регулированию тарифов, и городских властей проанализировать жалобы от жителей.

Негатив от жителей региона на рост коммунальных платежей за отопление, выставленных теплоснабжающими организациями уже привел к тому, что с соответствующим запросом обратился в областную прокуратуру председатель ГД РФ Вячеслав Володин. Ему жители нажаловались напрямую в его соцсетях и соцсетях его сторонников.