Губернатор Радаев дал поручение разобраться с тарифами на тепло после вмешательства Володина

Володин подал очередной сигнал Радаеву

Губернатор Валерий Радаев собрал подчиненных и потребовал разобраться с высокими счетами за отопление.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, он поставил задачу перед руководством министерства строительства и ЖКХ, Госжилинспекции, комитета по регулированию тарифов, и городских властей проанализировать жалобы от жителей.

Негатив от жителей региона на рост коммунальных платежей за отопление, выставленных теплоснабжающими организациями уже привел к тому, что с соответствующим запросом обратился в областную прокуратуру председатель ГД РФ Вячеслав Володин. Ему жители нажаловались напрямую в его соцсетях и соцсетях его сторонников.