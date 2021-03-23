Больше всего саратовских жалобщиков сидит в соцсети «ВКонтакте»

Специалисты саратовского Центра управления регионом (ЦУР) определили самую популярную для жалоб соцсеть. Чаще всего подобные обращения оставляют во «ВКонтакте» — с октября прошлого года по настоящий день система мониторинга «Инцидент Менеджмент» зафиксировала 9,6 тыс. сообщений, которые требовали реакции власти.

На втором месте жалобщики в Instagram — 6 765 сообщений.

Замыкают тройку «Одноклассники» с 3 323 жалобами.

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