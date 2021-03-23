Население Саратова в ближайшее время не сможет вырасти до миллиона человек

Саратов пока не может дорасти до миллиона жителей Фото: Александр Уриевский

На заседании комитета по госстроительству Саратовской областной думы 23 марта депутаты рассмотрели планируемые изменения в областные законы, связанные с присоединением Рыбушек и Синеньких к городу в виде сельских поселений. Докладчиком выступил депутат гордумы Александр Янклович.

Выяснилось, что военный полигон в Рыбушках отнесен от жилых районов и не влияет на то, что Рыбушанское образование войдет в Саратов. Это земли министерства обороны, к городу они отношения не имеют.

Сколько будет стоить проезд из центра Саратова в Рыбушки, докладчик депутат Александр Янклович сказать не смог. Рыбушанское МО, которое может стать частью города, в этом случае должно перейти на тарифы перевозок из межгородских на внутригородские.

Депутаты задали вопрос: если сельские территории после присоединения к Саратову станут лучше, почему они не стали лучше ранее, когда были в составе области?

- Это не по адресу, есть министерство по развитию территорий, есть администрация Саратова, — отреагировал Янклович.

Он пояснил, что ряд федеральных проектов не подходят Саратову именно по размерам территории и населении. При этом Янклович заявил, что планку в 1 млн человек населения Саратов в ближайшее время все равно достичь не может.

Депутат Станислав Денисенко поинтересовался, почему не присоединяют тогда поселки Сокол, Дубки, Усть-Курдюм, Татищево, где живет больше людей, и другие населенные пункты в радиусе 50 км, как Рыбушки. Денисенко попросил обозначить логику таких решений.

- Он не может объяснить логику муниципальных образований, которые захотели присоединиться, — встал на защиту Янкловича председательствующий, глава комитета Николай Бушуев.

Янклович также отметил, что присоединение населенных пунктов к городу никак не связано с предстоящими выборами.

В процессе обсуждения присоединения установили, что Саратовский районный суд не будут упразднять, поскольку район фактически входит в состав города, для этого нашлась юридическая лазейка.

После долгих споров вопрос присоединения двух муниципальных образований к Саратову вынесли на заседание думы, которое состоится уже завтра, 24 марта.

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