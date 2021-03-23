Детский омбудсмен Саратова о ситуации с девочкой в антисанитарии: Не вижу смысла в лишении родительских прав

Ребенка запечатлели в комнате в антисанитарных условиях. Фото со страницы Людмилы Лариной в Facebook

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя прокомментировала ситуацию с девочкой, живущей в антисанитарии в общежитии на Брянской в Заводском районе.

- В ноябре по обращению соседки выезжали органы опеки, специалисты социально-реабилитационного центра «Возвращение». Семью поставили на учет как в социально-опасном положении. В январе 2021 года при очередном посещении увидели, что мать пьет. Потом выходы в феврале и далее показали, что продукты у них есть, одежда по сезону, игрушки, спальное место, — рассказала «КП-Саратов» Загородняя.

Омбудсмен упомянула, что к отцу девочки претензий нет, он выполняет свои родительские обязанности, а вот мать любит выпить. У них есть соседский конфликт.

- Семья на контроле. Смысла в лишении отца родительских прав не вижу, а вот матери — возможно. Хорошо было бы, если девочка пожила некоторое время в доме ребенка, там ее обследовали бы, а родители в это время поняли, хотят ли они воспитывать малышку, и доказали бы это на деле, — подчеркнула Уполномоченный по правам ребенка.

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