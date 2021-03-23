СК в Саратове начал проверку проживания ребенка в антисанитарии

В Саратове началась доследственная проверка СК по факту проживания ребенка в неблагополучных условиях.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, информация о ребенке появилась в интернете.

«Комсомолка» также писала о девочке, которая живет в условиях антисанитарии, ее подкармливают соседи.

Двухлетняя девочка проживает в общежитии на улице Брянская Заводского района. Мать употребляет алкоголь, поэтому ребенок зачастую предоставлен сам себе, не получает питания, у него нет теплой одежды.

- При этом органы профилактики должных мер реагирования не предпринимают, — отметили в СК.

Проверка покажет, как сработали органы профилактики. По итогам будет принято процессуальное решение.

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