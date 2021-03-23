Студент ПИУ РАНХиГС – Мистер Студенчество Саратовской области 2021

22 марта на сцене Саратовского академического театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева состоялся конкурс интеллекта, творчества, спорта и красоты «Мисс и Мистер Студенчество Саратовской области 2021».

Областной конкурс представили студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХИГС, Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, Саратовской государственной юридической академии, Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского, Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова, Театрального института Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова.

Десять девушек и восемь парней представили творческие номера и видеовизитку, а также поразмышляли о своих будущих профессиях и возможных дальнейших свершениях. Обучающимся предстояло проявить широту таланта, креативности, артистизма и завоевать внимание и любовь зрителей. В завершение конкурсной программы состоялось дефиле, где участники продемонстрировали вечерний стиль.

Студенты Президентской академии получили главные награды конкурса. По итогам двух этапов титул «Мистер Студенчество Саратовской области 2021» завоевал Артем Косяк. Вице-мистером Студенчество Саратовской области 2021 стал Максим Ризин, а титул «Мисс Стиль» взяли Ксения Бочарова и Елена Киселёва.

Артем Косяк поделился впечатлениями от долгожданной победы.

- Безусловно, я очень доволен результатом, это взрыв эмоций! Считаю, что выбор жюри относительно парней был достаточно сложным, потому что каждый подготовил сильную и оригинальную программу.

Хочу отметить подготовку к мероприятию, которая максимально сблизила всех конкурсантов. На репетициях царила атмосфера понимания и поддержки, и, честно говоря, это большая редкость! Особенно запомнился генеральный прогон, где каждый пытался помочь другому и говорил теплые слова, вдохновляющие на успех, – сказал он.

Напомним, что победителям областного конкурса предоставляется возможность представить регион на всероссийском конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России 2021», который пройдет в июне 2021 года в Москве.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.