СК начал проверку ЧП с разрушением дома на Буровой, 7

В Саратове следователи СК начали проверку по факту разрушения дома на улице Буровая, 7.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, информация появилась в СМИ.

Выяснилось, что дом на Буровой, 7 в поселке Елшанка был признан аварийным в сентябре 2018 года. Его надлежало расселить и снести до августа 2019 года.

До сих пор в доме продолжают жить люди.

20 марта 2021 года у дома начала отходить стена, и жильцы забили тревогу, опасаясь, что дом будет разрушаться дольше.

- Кроме того, из-за воды под строением дома, постоянно мокнут полы. Удобств в доме не было изначально, люди вынуждены пользоваться туалетом, находящимся на улице, – отметили в СКР.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства ЧП. Будет дана оценка работе должностных лиц, которые должны следить за состоянием дома и безопасностью людей.

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