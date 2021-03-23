Две школы в ЗАТО Светлый закрылись из-за коронавируса

В Саратовской области на карантин из-за коронавируса закрыты две школы.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, это школы в ЗАТО Светлый. Там переведены на удаленное обучение 1 255 детей и 88 педагогов.

Закрыты также 48 классов в 34 школах, четыре группы в четырех учреждениях профессионального образования и 12 групп в 10 детсадах.

Из-за ОРВИ и гриппа закрыты 14 классов в 11 школах, один детский сад полностью и одна группа.

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