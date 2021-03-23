Авиакомпания Red Wings начинает ежедневно летать из Саратова в Москву

Фото Дениса Аникина с сайта аэропорта «Гагарин»

С 1 мая 2021 года авиакомпания Red Wings начинает полеты из Саратова в Москву.

Вылет из аэропорта «Гагарин» в Домодедово запланирован на 07:00, посадка в Москве — 07:40 по местному времени. Обратно в Саратов планируются вылеты с 30 апреля в 21:25, прилет — в 00:05 по местному времени.

- Расписание рейсов составлено таким образом, чтобы обеспечить возможность раннего прилета в столицу и позднего вылета обратно, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе аэропорта «Гагарин».

Пассажиры будут летать на самолете Sukhoi Superjet 100.

На сегодня, 23 марта, из Саратова в Москву ежедневно выполняется до шести рейсов.

Кроме Red Wings в столицу летают S7 Airlines и «Победа», а с 28 марта начнет «Россия».

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