Саратовские стекольщики произвели продукции на 895 миллионов рублей

АО "Саратовский институт стекла". Фото министерства промышленности и энергетики Саратовской области

В Саратовской области зафиксирован рост в стекольной промышленности.

Как сообщили в министерстве промышленности и энергетики, за январь-февраль 2021 года темп роста в действующих ценах составил 141,7%. А в феврале – уже 153,3%.

При подсчете в товарном выражении также зафиксирован рост: на 250 млн рублей. Было произведено продукции почти на 895 млн рублей.

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