В Саратове состоялся областной конкурс поэзии «Стихи как летопись войны»

22 марта в Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» состоялся областной конкурс поэзии «Стихи как летопись войны», посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 60-летию первого полета человека в космос.

Не случайно именно Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» является организатором данного конкурса. В фондах музея хранятся письма, записные книжки, блокноты, фронтовые дневники наших земляков со стихами известных поэтов военного времени Александра Твардовского, Константина Симонова, Юлии Друниной, переписанные порой обычным карандашом теми, кто с оружием в руках защищал нашу Родину.

Праздник поэзии проводится музеем уже в одиннадцатый раз. В этом году на конкурс было подано 85 заявок из разных уголков Саратовской области.

Участники конкурса прониклись героическими образами защитников Родины, трогательными историями судеб мирных жителей, тружеников тыла и героев фронта. Каждое новое выступление было столь эмоционально, что члены жюри, да и сами конкурсанты не могли сдержать слез от нахлынувших чувств.

За профессиональную работу в составе жюри благодарственными письмами от администрации музея были отмечены Александра Спирина – доцент кафедры специальных дисциплин, преподаватель сценической речи Театрального института Саратовской государственной консерватории имени Собинова и Елена Потапова – руководитель театрального объединения «Метамарфозы», Почетный работник общего образования, вице-президент Ассоциации свободных поэтических объединений Саратовской области.

Конкурс «Стихи как летопись войны» был проведен с учетом санитарно-гигиенических требований и проходил в три этапа.

Список победителей конкурса будет опубликован на официальном сайте http://www.sargmbs.ru/ музейного комплекса и в официальных сообществах в социальных сетях «Вконтакте» https://vk.com/sokolova_gora

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.