В Саратовской области за сутки выявлено 162 случая коронавируса.
На 23 марта зарегистрировано 53 533 зараженных, а выздоровевших — 48 205. За сутки вылечились гораздо меньше, чем заболели, — 112.
Из 162 инфицированных у 38 — пневмония.
Больше всего новых случаев в Саратове — 81, Энгельсском районе — 19, Балаковском — 8, Балашовском — 7, Дергачевском — 5.
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