Суд в Саратове сохранил подписку о невыезде экс-прокурору Пригарову

В понедельник, 22 марта, в Волжском суде рассматривалась жалоба адвоката бывшего прокурора Кировского района Андрея Пригарова. Ранее по ходатайству следователя подозреваемого по делу о взятках оставили на свободе под подпиской о невыезде. Общая сумма, якобы полученная прокурором от руководителя коммерческой фирмы за покровительство в вопросах получения документов на строительство и ввод многоквартирных домов, составила почти 15 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Волжского районного суда, решение о мере пресечения в виде подписки о невыезде оставлено в силе.

Ранее было заявлено о трех уголовных делах в отношении Андрея Пригарова.

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