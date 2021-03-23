Житель Вольска сдал газопровод в металлолом

В Вольске Саратовской области возбуждено уголовное дело о краже и повреждении газопровода.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, под подозрение попал 47-летний местный житель.

По версии следствия, безработный мужчина решил сдать газопровод на металлолом и в начале февраля отправился на его добычу. В поселке Центральный он открутил металлическую задвижку низкого давления и отнес ее в пункт приема металла.

В итоге газопровод оказался поврежден, а жители остались без газа. Стоимость восстановления коммуникаций обошлась в 22 тыс. рублей.

Установить личность злоумышленника удалось сотрудникам полиции. Мужчина во всем сознался и раскаялся.

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