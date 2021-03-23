В Саратове ожидается снегопад

Во вторник 23 марта в Саратовской области будет облачно с прояснениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, днем возможны умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Утром высока вероятность тумана с видимостью менее 500 метров. На дорогах сохраняется гололедица, а также сложные отложения и гололед.

Ветер будет дуть с юга и юго-восточный с порывами до 13 м/с.

Столбик термометра покажет до +5 градусов.

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