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Общество22 марта 2021 16:49

Газета «Комсомольская правда» — самая цитируемая в Саратове

Сайт www.saratov.kp.ru — один из наиболее посещаемых
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Газета "Комсомольская правда" - самая цитируемая

Фото: Екатерина Семенова

«Комсомольская правда — Саратов» стала самой цитируемой газетой области по итогам 2020 года. Таковы результаты рейтинга, составленного компанией «Медиалогия».

В двадцатку самых цитируемых СМИ вошли различные информагентства, новостные сайты. Газета «Комсомольская правда» заняла 12 место.

Из других газет, которые выпускаются в регионе, по итогам 2020 года в двадцатку вошла лишь «Коммерсантъ — Средняя Волга» — на 20-м месте. Остальные газеты — «Московский Комсомолец», «Саратовская областная газета «Регион 64», «Саратовская панорама», «Телеграф» в топ-20 не попали.

Сайты «КП-Саратов» и «АиФ-Саратов», входящих в холдинг «Волга-Медиа», компанией в рейтинг не включаются, так как «Медиалогия» относит их к федеральным ресурсам.

Сайт www.saratov.kp.ru стабильно занимает второе место в более важном для новостных агентств рейтинге — статистике посещаемости Liveinternet.

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