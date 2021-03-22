«Час Земли» стартует в Саратове

Жители могут выключить электричество и внести вклад в экологию Фото: Ольга Симонова

Саратов присоединится к международной экологической акции «Час Земли».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве информации и печати, она пройдет 27 марта, в субботу.

Напомним, акция «Час Земли» призвана привлечь внимание жителей к необходимости экономии ресурсов планеты. Выключение электроприборов всего на час в глобальных масштабах позволяет существенно снизить энергопотребление.

Желающие присоединиться и внести свой вклад в дело экологии могут выключить свет на час — с 20:30 до 21:30.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.