Назначен руководитель Заводского отдела СК в Саратове

Анатолия Супруна представили личному составу
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Заводском районе Саратова сменился руководитель следственного отдела СУ СКР.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, им стал Алексей Супрун.
Его личному составу представил руководитель СК области Анатолий Говорунов.
Ранее Алексей Супрун был заместителем руководителя следственного отдела по Заводскому району. Он служит в органах СК с 2009 года.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.