Назначен руководитель Заводского отдела СК в Саратове

Анатолия Супруна представили личному составу Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова сменился руководитель следственного отдела СУ СКР.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, им стал Алексей Супрун.

Его личному составу представил руководитель СК области Анатолий Говорунов.

Ранее Алексей Супрун был заместителем руководителя следственного отдела по Заводскому району. Он служит в органах СК с 2009 года.

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