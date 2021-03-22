Саратовцев предупреждают о густом тумане и скользких дорогах

В Саратовской области завтра утром и днем, 23 марта, ожидается туман и гололедица.

О таких погодных явлениях предупреждает МЧС по региону.

Видимость при тумане составит 500 метров и менее, на дорогах будет скользко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Весна пришла, но ожидается снег: погода в Саратовской области с 22 по 28 марта 2021 года

На дорогах и тротуарах будут лужи

(подробнее)

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.