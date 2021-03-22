Саратовцев предупреждают о густом тумане и скользких дорогах

В Саратовской области завтра утром и днем, 23 марта, ожидается туман и гололедица.
О таких погодных явлениях предупреждает МЧС по региону.
Видимость при тумане составит 500 метров и менее, на дорогах будет скользко.
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