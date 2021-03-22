Балаковец скрутил грабителя аптеки до прибытия полиции

В Балакове Саратовской области Сергей Мышкин помог полицейским при задержании грабителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, преступление попало на камеры видеонаблюдения. Мужчина в аптеке на улице Ленина, 122 озирался по сторонам, а затем вытащил из кассы 12,5 тыс. рублей. За ним побежала фармацевт, но злоумышленника ей было не догнать.

Когда Мышкин понял, что произошло, то побежал следом. Преступник петлял, скрывался во дворах, но на перекрестке Ленина и Академика Жука мужчина скрутил подозреваемого.

Буквально через минуту на место прибыл наряд полиции. Злоумышленника задержали.

Начальник МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области Владимир Харольский выразил благодарность Сергею Мышкину, вручил благодарственное письмо и подарок.

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