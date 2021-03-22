Упавший со старинного здания кирпич пробил лобовое стекло «Приоры» в Саратове

Лобовое стекло автомобиля оказалось пробито кирпичом. Фото соцсетей

В Саратове со старинного здания на прохожих падают кирпичи.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

- На улице Большая Казачья, 19 падают кирпичи с крыши, – написал в группе «Саратов онлайн» пользователь.

Это доходный дом купца Бореля, он был построен в начале 20 века.

Очевидец подкрепил свои слова фотодоказательствами – кирпич пробил лобовое стекло припаркованного автомобиля «Лада Приора».

В комментариях сообщается, что кирпичи падают не только с этого дома, но и с углового по этой улице.

- Там все дома из внутренних дворов так самоизолируются. У нас кирпичами шифер закреплен на крыше, – написал пользователь.

Кирпичи валятся на прохожих. Фото соцсетей

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