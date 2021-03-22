В голосовании за территории для благоустройства примут участие все районы Саратовской области

В правительстве Саратовской области с участием представителей федерального минстроя прошло обсуждение организации предстоящего голосования по выбору территорий, благоустройство которых профинансируют из бюджета в 2022 году. Это стало возможным в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». инициированного президентов Владимиром Путиным.

По итогам совещания замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров отметил активность Саратовской области в организации голосования и участии в нем всех районов.

- Вчера провели совещание с коллегами из регионального и федерального штаба по организации голосования на общефедеральной площадке по выбору территорий для будущего благоустройства. Всероссийское голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая в этом году. Мы с вами будем выбирать территории для благоустройства на 2022 год.

Очень радует, что в Саратовской области все 42 муниципальных образования будут принимать участие голосовании. Это значит не кому-то отдан приоритет, а задействованы все районы. Оно пройдет на единой федеральной платформе, что позволит ему быть более прозрачным и принять участие в нем сможет каждый, - заявил Егоров и пригласил принять участие в предстоящем выборе территории всех жителей Саратовской области

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