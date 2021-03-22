Саратовская область опустилась в шестой десяток национального экологического рейтинга

Регион находится в нижней части национального экологического рейтинга Фото: Александр Уриевский

Саратовская область заняла 60 место среди всех регионов страны в очередном национальном экологическом рейтинге по итогам зимы 2020–2021 годов. Опубликован рейтинг общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль».

В лидерах рейтинга Тамбовская, Белгородская области и Республика Алтай. Самыми неэкологичными признаны Красноярский край, Омская область, Иркутская область.

Информация для этого рейтинга собирается экспертами организации с 2007 года. Регионы Российской Федерации ранжируются по трем основным группам критериев: экосфера (природоохранный индекс), техносфера (промышленно-экологический индекс), социум (социально-экологический индекс).

Саратовская область сместилась на одну позицию вниз по сравнению с рейтингом осени 2020 года. Оценки региона по критериям: природоохранный индекс (48/52), промышленно-экологический индекс (48/52), социально-экологический индекс (67/33). Число справа отражает количество негативных событий, слева — позитивных.

Рейтинг показывает актуальное состояние экологии в субъектах Российской Федерации за отчетный период, в основу его расчета берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах. Таким образом, расчет рейтинга производится в режиме онлайн в отличие от других рейтингов, где учитываются данные прошлых лет и на обработку данных уходит минимум несколько месяцев. Региону ставятся минусы по определенным показателям на усмотрение экспертной группы, если данных о том или ином событии нет в открытом доступе. Также субъекту ставятся минусы, если субъект проигнорировал и не предоставил запрашиваемую информацию в сфере экологии.

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