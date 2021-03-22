Областные спасатели взорвали лед на реке Старый Курдюм

Областные спасатели проводят ледовзрывные работы. Фото из Instagram Романа Бусаргина

В Саратовской области прогремели взрывы.

Как сообщил в своем Instagram председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, областные спасатели провели ледовзрывные работы.

Лед взорвали на реке Старый Курдюм в районе Расловки — у металлического моста и на месте впадения в Волгу.

Общая площадь работ составила 800 кв. метров.

- На территории региона продолжается подготовка к весеннему паводку. Ситуация находится под особым контролем. При наихудшем стечении обстоятельств в зоне подтопления могут оказаться больше семи тыс. домовладений в 99 населенных пунктах. Для снижения рисков принимаются превентивные меры — подрыв льда в зонах предположительного подтопления населенных пунктов, — написал роман Бусаргин.

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