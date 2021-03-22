Алиментщица из Саратова схлопотала себе уголовное дело

В Заводском районе Саратова осудили 32-летнюю женщину за неуплату алиментов.
- Гражданка не выплачивала деньги на содержание дочери и накопила долг свыше 100 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.
Ранее женщину уже привлекали за аналогичное административное правонарушение. Однако отбыв наказание, работу она себе так и не нашла, а долг продолжал копиться.
В итоге на неплательщицу завели уголовное дело.
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