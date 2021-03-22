Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Саратов
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Саратов
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия22 марта 2021 11:35

Алиментщица из Саратова схлопотала себе уголовное дело

Она задолжала дочери более 100 тысяч рублей
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий

В Заводском районе Саратова осудили 32-летнюю женщину за неуплату алиментов.

- Гражданка не выплачивала деньги на содержание дочери и накопила долг свыше 100 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.

Ранее женщину уже привлекали за аналогичное административное правонарушение. Однако отбыв наказание, работу она себе так и не нашла, а долг продолжал копиться.

В итоге на неплательщицу завели уголовное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

Криминал