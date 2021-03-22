Химическая промышленность Саратовской области показала резкий рост

Фото пресс-службы БФ АО "Апатит"

В Саратовской области за две месяца 2021 года выручка в химической промышленности показала серьезный рост.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, рост составил 149,1% по отношению к январю-февралю 2020 года.

В общей сложности предприятия химической отрасли смогли реализовать свою продукцию более чем на девять млрд рублей.

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