Москвичка нашла в Саратове чужую карту и потратила с нее почти 20 тысяч рублей

В Саратове задержали 49-летнюю гражданку по подозрению в краже.

- Вечером 7 марта в отдел обратился 27-летний мужчина. Он у дома по улице Чапаева понял, что потерял карту. С 4 марта с нее успели потратить более 18 тыс. рублей, расплачиваясь бесконтактным путем в магазинах, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Полицейские приняли заявление и задержали ранее не судимую и безработную женщину, прописанную в Москве. Несмотря на регистрацию в столице, живет дама в Саратове. Здесь ей и выписали подписку о невыезде.

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