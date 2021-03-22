После задержания Ивана Белозерцева жители Пензенской области пытаются переехать в Саратовскую

Жители Пензенской области надеются переехать в Саратовскую.

Соответствующий пост появился в соцсети. В группе «Подслушано в Петровске» опубликован вопрос о возможности трудоустройства.

- Решили мы к вам переехать с Пензенской области. Расскажите, как вам живется, есть ли у вашего города перспективы для работы, — поинтересовался автор поста.

Ответы противоречивы: от реальных рекомендаций по возможности трудоустройства и досуга до призывов не приезжать. Ряд пользователей назвал свой город «умирающим».

Напомним, накануне стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

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