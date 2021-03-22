В Саратовской области из-за коронавируса закрылись две школы

В Саратовской области сегодня, 22 марта, оказались закрытыми из-за коронавируса две школы в ЗАТО Светлый.

- На самоизоляции 1 255 учеников и 88 педагогов. Кроме того, закрыты 39 классов в 26 школах региона — 913 ребят и 48 педагогов, — сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве образования.

По причине заболевания ОРВИ и гриппом полностью закрытых школ нет. Но на «дистанционку» перевели 13 классов в 11 школах.

Из-за коронавируса дома сидят четыре группы студентов четырех профорганизаций — две в Саратове, по одной в Балаковском и Базарном-Карабулакском районе.

В Новобурасском районе закрылся детсад из-за коронавируса. По домам отправили 29 воспитанников и семь воспитателей. Еще дома 213 детей из 13 групп 11 детских садов.

ОРВИ закрыли сад в Петровском районе, куда ходили 39 малышей. Также не работает одна группа детсада в Вольском районе.

В вузах области на дистанционное обучение переведены 23 группы.

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