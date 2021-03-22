Мужчину и женщину арестовали за организацию казино в Энгельсе

В Энгельсе Саратовской области расследуется уголовное дело об организации подпольного казино.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, задержаны двое жителей Энгельса — женщина 42 лет и 59-летний мужчина.

По версии следствия, казино работало с августа 2020 по 16 марта 2021 года в частном доме. Следователи СК по время спецоперации изъяли пять игровых автоматов.

Задержанным предъявлено обвинение, они отправлены под арест.

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