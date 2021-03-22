Минтранс Саратовской области отдает без конкурса 15 автобусных маршрутов

Минтранс Саратовской области
Фото: Ольга Симонова
Министерство транспорта Саратовской области объявило о готовности передать 15 автобусных междугородних маршрутов предпринимателям, юрлицам, участникам договора простого товарищества. Причем передать маршруты министерство планирует без проведения открытого конкурса.
Это объясняется принятием решения о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок в связи с невыполнением рейсов по этим маршрутам в отсутствие чрезвычайной ситуации в течение более чем трех дней подряд. Этот порядок оговорен в части 1 статьи 29 Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом...».
Разобрать желающим предлагают 15 маршрутов:
№ 223 Саратов (ЦКР) — поселок Дубки,
№ 225 Саратов (ЦКР) — Красный Октябрь,
№ 229К Саратов (площадь Ленина) — поселок Расково,
№ 232 Саратов (ЦКР) — Красный Октябрь — Михайловка,
№ 238 Саратов (ЦКР) — село Свинцовка,
№ 241 Саратов (площадь Ленина) — село Усть-Курдюм (пляж),
№ 245 Саратов (площадь Ленина) — Волжские Дали — село Пристанное,
№ 247 Саратов (железнодорожный вокзал) — Энгельс (Ярмарка)»,
№ 251 ТЦ «Happy Молл» — село Усть-Курдюм (пляж)»,
№ 284Б Саратов (железнодорожный вокзал) — Энгельс (Химволокно),
№ 330 Саратов (ЦКР) — село Юрловка,
№ 348 Саратов (площадь Ленина) — село Малая Скатовка,
№ 445 Саратов (ЦКР) — Усовка,
№ 463 Саратов (ЦКР) — село Елшанка,
№ 491 Саратов (железнодорожный вокзал) — ЗАТО Светлый.
Прием заявок прекратится в 15:00 23 марта 2021 года. Кроме учредительных документов желающий взять маршрут должен предъявить справку о транспортных средствах, которые будут эксплуатироваться на межмуниципальном маршруте. В требованиях по каждому маршруту указаны тип и количество автобусов, которые должны на них работать.
Напомним, от этих маршрутов отказалось АО «Автокомбинат-2». В Минтрансе Саратовской области «КП-Саратов» пояснили, что заявление об отказе поступило 12 марта.
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