Весна пришла, но ожидается снег: погода в Саратовской области с 22 по 28 марта 2021 года

В Саратовской области температура сейчас на 1 градус выше климатической нормы Фото: Ольга Симонова

В Саратовской области на этой неделе, 22–28 марта, ожидается неустойчивая весенняя погода.

- Первая половина недели ознаменуется южным циклоном. Днем 23 марта ожидается выпадение умеренных осадков: снег, мокрый снег. На юге области — с дождем. Они продолжатся в ночь на 24, — сообщила корреспонденту «КП-Саратов» синоптик областного Гидрометцентра Лариса Васильева.

При этом 24 числа ожидается сильный ветер северо-восточного направления — 7–12 м/с с порывами до 15–17 м/с. Он сохранится и 25 марта. А 26 числа потоки поменяют свое направление на северное и будут дуть со скоростью 6–11 м/с.

А вот 25 и 26 марта осадков не ожидается.

Ночная температура на неделе прогнозируется от 0 до -5 градусов, а дневная — 0… +5 градусов.

- В целом это даже на 1 градус выше климатической нормы. Днем снег начнет таять, но в промерзлую почву впитываться не будет, — сообщила Лариса Васильева.

На дорогах и тротуарах ожидаются лужи, а затем — гололедица.

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