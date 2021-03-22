В Энгельсе женщина упала на козырек многоэтажки и выжила

Женщина упала на козырек Фото: Саратовская областная служба спасения

Вчера вечером, 17 марта, с четвертого этажа дома №12 по улице Халтурина в Энгельсе упала 44-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, она приземлилась на козырек подъезда.

Спасатели оказали ей первую помощь и транспортировали в тяжелом состоянии в карету скорой помощи. Ее госпитализировали.

На месте также работали полицейские.

Спасатели оказали женщине первую помощь Фото: Саратовская областная служба спасения

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