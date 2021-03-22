В Саратове прекратят работу троллейбусы №5а и 11

Движение троллейбусов двух маршрутов будет приостановлено
Фото: Екатерина Семенова
На неопределенный срок в Саратове прекращается движение троллейбусов маршрутов №5а и 11.
Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Саратовский городской электрический транспорт», троллейбусы прекратят ходить 22 марта с 20 часов.
Причина остановки – отключение контактной сети. Дело в том, что на улице Панфилова (угол Бережной) ведутся аварийные работы на теплотрассе.
О времени восстановления движения не сообщается.
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