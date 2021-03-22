В Саратове «Новые люди» выбрали победителей конкурса проектов

В Саратове объявлены победители конкурса «Марафон идей», который в регионе проводила партия «Новые люди». Сбор заявок на сайте конкурса проходил с 12 февраля по 12 марта, в Саратовской области на конкурс были поданы 204 инициативы, всего по стране — 15 327.

«Марафон идей» — проект федеральной партии, где любой желающий мог предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны, и получить вознаграждение на реализацию своей идеи. Конечно, для этого она должна была быть максимально понятной и доступной для реализации, а эти качества оценивали эксперты и представители партии, которые выбрали лучшие инициативы и победителей.

Среди лучших предложений в Саратове оказалось 12, авторы которых представили их коротко на подведении итогов в присутствии экспертов и журналистов.

Большинство участников «Марафона идей» по стране — это молодые люди и девушки в возрасте от 18 лет до 35 лет, 9 247 человек (60,3%). Однако, подчеркнули организаторы, «Новые люди» — это не про возраст, а про образ мышления.

Самой взрослой участнице конкурса в масштабах страны 75 лет, это пенсионерка из Оренбурга, при этом самому молодому участнику 18 лет, это выпускник колледжа из Владивостока. Женщины подали чуть больше заявок на участие в конкурсе (53%), чем мужчины (47%).

Многие заявки касаются повышения финансовой грамотности, популяризации здорового образа жизни, оказания психологической помощи семьям (пример: чаты помощи, где дипломированные специалисты оказывают поддержку женщинам). Также многие участники конкурса стремятся повысить качество жизни в своих населенных пунктах. Они организуют уроки раздельного сбора мусора, предлагают создать коворкинги для молодых предпринимателей и бесплатные курсы стрит-арта.

Победителей определили по критериям социальной значимости, по тому, насколько он важен для конкретного региона, насколько большое количество людей в нем может быть задействовано.

Сулейманова Рената с проектом «Саратов — глушь» по созданию интерактивного гида по малым городам Саратовской области заняла первое место и получит от партии 150 тыс. рублей

Юрий Фурцев с проектом развития возможностей для адаптивного спорта получил второе место и 100 тыс. рублей.

50 тыс. рублей получил на свой проект Сергей Уткин, представивший книгу краеведческой направленности.

Проекты — победители планируется интегрировать в деятельность партии, на региональном или федеральном уровне. Даже те участники, кто вышел в число финалистов, но победителем не стали, получат возможность дальнейшего сотрудничества, их идеи могут войти в программы кандидатов партии «Новые люди» в Саратове и области.

- Количество заявок нас приводит в восторг — столько людей, которые хотят изменить жизнь к лучшему и сами хотят в этом участвовать. Это те вопросы и проблемы, которые волнуют людей прямо сейчас и с ними нужно работать. И сами авторы готовы работать над ними, привлекать своих друзей, свои связи, тратить на это свое время. Вовлеченность людей — это гораздо важнее денег. Это те ключи, которые откроют двери к нормальной жизни, — оценил итоги конкурса в Саратове заместитель руководителя исполкома партии Юрий Воротников.

На встрече с журналистами по итогам награждения победителей представители партии «Новые люди» рассказали о запуске интерактивного проекта «Дебаты-кандидаты» на одной из цифровых платформ. Уже получено более трех тысяч заявок на участие в шоу.

- Мы понимаем, что есть огромный запрос на участие в политической жизни, но люди не понимают, как туда попасть. Мы выберем 30 самых интересных заявок — людей разных возрастов, вероисповедания, национальностей, и они вместе с нами будут в рамках шоу двигаться к тому, чтобы научиться быть политиками, — рассказал Воротников.

Фестивальный формат, который приписывают «Новым людям» в организации предвыборной кампании — это просто ответ на запрос времени. Это работа с молодежью, которой нужно ярче, понятнее и доступнее. «Зачем нам сложный язык, если политика это дело простое — хочешь ей заниматься — делай что-то для людей».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.