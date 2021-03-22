Коронавирусом в Саратове заразились еще 164 человека

В Саратовской области снова небольшое снижение заболеваемости коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, на утро 22 марта выявлено 164 случая.

С начала эпидемии инфицирован 53 371 человек. Победить болезнь удалось 48 093 зараженным, из которых 125 выздоровели за последние сутки.

У 52 новых пациентов — пневмония.

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