Панков: Наша общая задача — уберечь Волгу от браконьеров и сохранить ее экологическую чистоту

Николай Панков

Депутат Госдумы Николай Панков обратится к зампреду правительства области — министру сельского хозяйства Роману Ковальскому по вопросам защиты Волги от браконьерства. А также по поводу продления лицензии тем, кто ведет рыбную ловлю в рамках закона. Об этом он рассказал на своей странице в Инстаграм.

- Весна наступает, но зима не отступает. Уже середина марта, а Волга покрыта толстым слоем льда. Поэтому многие рыбаки обращаются ко мне с просьбой продлить лицензию на ловлю рыбы. Сам против ловли рыбы сетями, больше по душе ловля на блесну да на мормышку. Но если люди получили такое разрешение и все в рамках закона, обращусь к министру сельского хозяйства Роману Ковальскому, чтобы он рассмотрел этот вопрос.

Попрошу и о другом. Чтобы контролирующие органы тщательнее следили за сферой рыбной ловли. И охраной от браконьерства на нашей Волге. Как мне рассказывали, главный вред Волге наносят совсем не рыбаки-любители. И этот вопрос требует особого внимания. Наша общая задача — уберечь Волгу от браконьеров и сохранить ее экологическую чистоту, — подчеркнул Панков.

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