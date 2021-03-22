Прокуратура Саратовской области проверит случай доставления пенсионерки в банк на носилках

В Саратове прокуратура начала проверку инцидента в «Почта банке».

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, проверку поручил организовать прокурор области Сергей Филипенко.

Ранее в интернете был выложен ролик, на котором запечатлено, что родственники 74-летней женщины привезли ее в банк на носилках. Подробно ситуация описана в материале «Комсомолки».

Проверку проведут вместе с Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации. Будет дана оценка действиям сотрудников банковской организации.

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