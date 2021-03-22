Прокуратура Саратовской области проверит случай доставления пенсионерки в банк на носилках

В Саратове прокуратура начала проверку инцидента в «Почта банке».
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, проверку поручил организовать прокурор области Сергей Филипенко.
Ранее в интернете был выложен ролик, на котором запечатлено, что родственники 74-летней женщины привезли ее в банк на носилках. Подробно ситуация описана в материале «Комсомолки».
Проверку проведут вместе с Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации. Будет дана оценка действиям сотрудников банковской организации.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.